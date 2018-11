The following instruments on XETRA do have their first trading day 19.11.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 19.11.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA IT0004992787 INTESA SAN. 14/26 MTN BD03 BON EUR N

CA XFRA IT0004992878 UBI BANCA 14/24 MTN BD03 BON EUR N

CA XFRA IT0005013971 MTE PASCHI SI. 14/21 MTN BD03 BON EUR N

CA XFRA IT0005038283 MTE PASCHI SI. 14/24 MTN BD03 BON EUR N

CA XFRA IT0005057002 CA CARIPARMA 14-22 BD03 BON EUR N

CA XFRA IT0005066763 CREDITO EMILIANO 14-21 BD03 BON EUR N

CA XFRA IT0005067076 UBI BANCA 14/25 MTN BD03 BON EUR N

CA XFRA IT0005076929 BPER BANCA 15/22 BD03 BON EUR N

CA IESF XFRA IT0005082786 INTESA SAN. 15-22 MTN BD03 BON EUR N

CA XFRA IT0005087116 UNICREDIT 15-25 FLR BD03 BON EUR N

CA XFRA IT0005090516 BANCO BPM 15/22 MTN BD03 BON EUR N

CA CRIL XFRA IT0005090813 UNICREDIT 15/25 MTN BD03 BON EUR N

CA XFRA IT0005118838 INTESA SAN. 15-22 FLR BD03 BON EUR N

CA XFRA IT0005120198 BPER BANCA 15/20 BD03 BON EUR N

CA XFRA IT0005121592 CA CARIPARMA 15/23 MTN BD03 BON EUR N

CA XFRA IT0005127508 MEDIOBCA 15/25 FLR BD03 BON EUR N

CA XFRA IT0005135667 UNICREDIT 15/20 FLR MTN BD03 BON EUR N

CA BPGB XFRA IT0005135725 BANCO BPM 15-22 MTN BD03 BON EUR N

CA XFRA IT0005139859 BCA CARIGE 15-21 BD03 BON EUR N

CA BPDE XFRA IT0005140030 UBI BANCA 15/23 MTN BD03 BON EUR N

CA XFRA IT0005140188 MTE PASCHI SI. 15/22 MTN BD03 BON EUR N

CA XFRA IT0005142952 MEDIOBCA 15/25 MTN BD03 BON EUR N

CA XFRA IT0005153975 BANCO BPM 15-25 MTN BD03 BON EUR N

CA IESG XFRA IT0005156044 INTESA SAN. 15/25 MTN BD03 BON EUR N