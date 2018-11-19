FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 19.11.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 19.11.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
F8B XFRA US6952631033 PACWEST BANCORP. DL-,01
13M XFRA US56035L1044 MAIN STREET CAP.CP.DL-,01
DEH XFRA US24665A1034 DELEK US HLDGS INC.DL-,01
DAS XFRA IT0000076502 DANIELI + C. EO 1
SHY1 XFRA US79971C2017 SANCHEZ MIDSTREAM PAR.UTS
1G3 XFRA US3765461070 GLADSTONE INV.CORP.DL-001
1G7 XFRA US3765351008 GLADSTONE CAPITAL CORP.
22P XFRA US70806A1060 PENNANTPARK FLOAT.RATE C.
ME1 XFRA IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM NOM.
1T1 XFRA GB00BDSFG982 TECHNIPFMC PLC DL 1
C42 XFRA US15130G3039 CEMTREX INC. DL-,01
GLE XFRA US3765361080 GLADSTONE COMM. DL-,01
LHU XFRA US5255582018 LEMAITRE VASCULAR DL -,01
OXQ1 XFRA US00770C1018 ADVANCED EMISS. SOL.
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INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
F8B XFRA US6952631033 PACWEST BANCORP. DL-,01
13M XFRA US56035L1044 MAIN STREET CAP.CP.DL-,01
DEH XFRA US24665A1034 DELEK US HLDGS INC.DL-,01
DAS XFRA IT0000076502 DANIELI + C. EO 1
SHY1 XFRA US79971C2017 SANCHEZ MIDSTREAM PAR.UTS
1G3 XFRA US3765461070 GLADSTONE INV.CORP.DL-001
1G7 XFRA US3765351008 GLADSTONE CAPITAL CORP.
22P XFRA US70806A1060 PENNANTPARK FLOAT.RATE C.
ME1 XFRA IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM NOM.
1T1 XFRA GB00BDSFG982 TECHNIPFMC PLC DL 1
C42 XFRA US15130G3039 CEMTREX INC. DL-,01
GLE XFRA US3765361080 GLADSTONE COMM. DL-,01
LHU XFRA US5255582018 LEMAITRE VASCULAR DL -,01
OXQ1 XFRA US00770C1018 ADVANCED EMISS. SOL.