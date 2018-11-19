sprite-preloader
Anzeige
Mehr »
Montag, 19.11.2018 Börsentäglich über 12.000 News von 598 internationalen Medien

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Passende Knock-Outs zu Ihrer Suchanfrage (Anzeige)
Erweiterte
Suche
lynx
Ad hoc-Mitteilungen

8,69 Euro		+0,09
+1,05 %
WKN: A1W1ZU ISIN: US00770C1018 Ticker-Symbol: OXQ1 
Aktie:
Branche
Sonstige Technologie
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
ADVANCED EMISSIONS SOLUTIONS INC Chart 1 Jahr
1-Woche-Intraday-Chart
ADVANCED EMISSIONS SOLUTIONS INC 1-Woche-Intraday-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
8,60
8,773
17.11.
Firmen im Artikel
1-Woche-Intraday-Chart
ADVANCED EMISSIONS SOLUTIONS INC
ADVANCED EMISSIONS SOLUTIONS INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ADVANCED EMISSIONS SOLUTIONS INC8,69+1,05 %
BANCA MEDIOLANUM SPA5,083-1,01 %
CEMTREX INC0,968-1,83 %
DANIELI & C OFFICINE MECCANICHE SPA15,80-3,19 %
DELEK US HOLDINGS INC34,32+2,33 %
GLADSTONE CAPITAL CORPORATION7,97-2,92 %
GLADSTONE COMMERCIAL CORPORATION17,09-0,12 %
GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION8,56-0,12 %
LEMAITRE VASCULAR INC23,52+3,25 %
MAIN STREET CAPITAL CORPORATION33,67+0,18 %
PACWEST BANCORP35,71-0,03 %
PENNANTPARK FLOATING RATE CAPITAL LTD11,54+0,35 %
SANCHEZ MIDSTREAM PARTNERS LP4,07-3,33 %
TECHNIPFMC PLC20,84-1,04 %