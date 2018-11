FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - WENIG VERÄNDERT - Für den Dax zeichnet sich am Montag ein ruhiger Beginn in die Woche ab. Die Berichtssaison hierzulande ist so gut wie gelaufen, nur noch einige Nachzügler stehen mit ihren Quartalszahlen in den kommenden Tagen auf der Agenda. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex etwa zwei Stunden vor dem Handelsstart 0,08 Prozent höher auf 11 350 Punkten. Die Vorgaben von den Überseebörsen sind positiv. Gleichwohl gibt es bei den wohl auch in dieser Woche beherrschenden politischen Themen wie dem Handelskonflikt zwischen China und den USA und den Brexit-Verhandlungen keine wirklichen bahnbrechenden Fortschritte. Unternehmensseitig steht am Montag der Immobilienkonzern Grand City Properties aus dem MDax mit Geschäftszahlen im Fokus.

USA: - DOW IM PLUS - Hoffnungen auf eine baldige Einigung im Handelskonflikt zwischen den USA und China haben am Freitag der Wall Street ins Plus verholfen. Dagegen lasteten enttäuschende Ausblicke zweier Branchengrößen aus dem IT-Sektor auf den technologielastigen Nasdaq-Börsen. Börsianer verwiesen für die Gewinne an der Wall Street auf Aussagen von US-Präsident Donald Trump. Dieser hatte zwar gesagt, dass Chinas Zugeständnisse im Handelsstreit noch nicht ganz akzeptabel seien, allerdings den Eindruck erweckt, das nicht mehr viel fehle und eine Lösung möglich sei. Weitere Strafzölle gegen die weltweit zweitgrößte Volkswirtschaft könnten ausbleiben.

ASIEN: - KURSGEWINNE - Die Aussicht auf eine Einigung im Handelskonflikt zwischen den USA und China hat den Aktienmärkten in Asien am Montag Auftrieb gegeben. Der Leitindex Nikkei 225 schloss 0,6 Prozent höher, nachdem er in der vergangenen Woche gut 2,5 Prozent eingebüßt hatte. Auch in China waren die Vorzeichen zum Wochenstart positiv. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an den Börsen des chinesischen Festlands legte zuletzt um rund ein halbes Prozent zur. In Hongkong gewann der Hang Seng 0,21 Prozent.

DAX 11.341,00 -0,11%

XDAX 11.371,11 -0,67%

EuroSTOXX 50 3.180,74 -0,30%

Stoxx50 2.914,66 -0,35%

DJIA 25.413,22 0,49%

S&P 500 2.736,27 0,22%

NASDAQ 100 6.867,02 -0,34%°

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future Schlusskurs 160,71 0,04%

Bund-Future Settlement 160,65 0,04%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1396 -0,18%

USD/Yen 112,81 0,01%

Euro/Yen 128,56 -0,17%°

ROHÖL:

Brent 67,20 +0,44 USD

WTI 57,04 +0,58 USD°

ISIN DE0008469008 DE0007203275 DE0008467416

AXC0036 2018-11-19/07:31