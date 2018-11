Medienmitteilung

Wechsel in der Führung der Sparte Konsumgüter

Martina Ludescher, Chief Commercial Officer, Leiterin der Geschäftseinheit Konsumgüter und Mitglied der Konzernleitung, verlässt DKSH, um sich neuen Herausforderungen ausserhalb des Unternehmens zu stellen.

Zürich, Schweiz, 19. November 2018 - Martina Ludescher, Chief Commercial Officer, Leiterin der Geschäftseinheit Konsumgüter und Mitglied der Konzernleitung, verlässt DKSH, um sich neuen Herausforderungen ausserhalb des Unternehmens zu stellen. Aufgrund unterschiedlicher Vorstellungen bezüglich der strategischen Ausrichtung und der Umsetzung von organisatorischen Massnahmen in der Geschäftseinheit Konsumgüter von DKSH haben sich der CEO von DKSH, Stefan Butz, und die Leiterin der Geschäftseinheit Konsumgüter darauf geeinigt, dass Martina Ludescher ihre Verantwortlichkeiten im Unternehmen per 31. Dezember 2018 abgibt.

Der Verwaltungsrat von DKSH bedauert Martina Ludeschers Abgang und dankt ihr für ihre hervorragenden Beiträge zur Entwicklung des Unternehmens in den letzten 16 Jahren, die letzten acht davon als Mitglied der Konzernleitung. Der Verwaltungsrat wünscht Martina Ludescher das Beste für ihre weitere Karriere.

Stefan Butz wird die direkte Verantwortung für die Geschäftseinheit Konsumgüter übernehmen, bis ein geeigneter Nachfolger etabliert ist.

