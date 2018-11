In China erreichte der Absatz von Elektroautos im Oktober einen neuen Rekordwert. Und auch Volkswagen bereitet sich mit milliardenschweren Investitionen auf die elektrifizierte Zukunft vor.

E-Autos mit neuem Rekordmonat

Die Elektrifizierung des chinesischen Straßenverkehrs schreitet mit großen Schritten voran. Laut Daten von Thematica wurden im Oktober knapp 120.000 Elektroautos und Hybridfahrzeuge abgesetzt. Das ist eine neue monatliche Bestmarke und ein Plus von über 20 Prozent gegenüber dem September. Während der Absatz von Verbrennern stottert, erhöhen die E-Autos stetig ihren Marktanteil bei den Neuwagenverkäufen. Der soll im Oktober zwischen der Mandschurei und dem Perlflussdelta bei mehr als 6 Prozent gelegen haben. Beeindruckend ist auch das Wachstum gegenüber dem Vorjahr. In den ersten zehn Monaten 2018 wurden bereits 720.000 Elektroautos in China abgesetzt. Das sind 92 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Frage ist, ob in diesem Jahr noch die Millionengrenze geknackt wird. Die australische Investmentbank Macquarie hatte im Sommer prognostiziert, dass 1,05 Mio. E-Autos abgesetzt werden könnten. Das erscheint mit Blick auf die aktuellen Zahlen etwas zu optimistisch.

Volkswagen investiert 44 Mrd. Euro in Zukunftsthemen

Unterdessen schreiten auch die Bemühungen der deutschen Autoindustrie voran. Volkswagen will bis zum Jahr 2023 knapp 44 Mrd. Euro in die Themen ...

