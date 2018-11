Die US-Bank JPMorgan hat Novo Nordisk von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 290 auf 340 dänische Kronen angehoben. Der Insulinhersteller habe eine neue Phase nachhaltigen Wachstums vor sich, was die Aktie nach drei schwankungsreichen Jahren mit unterdurchschnittlicher Kursentwicklung wieder nach vorne bringen sollte, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/bek

Datum der Analyse: 19.11.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DK0060534915

AXC0042 2018-11-19/08:05