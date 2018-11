FRANKFURT (Dow Jones)--Grand City Properties hat in den ersten neun Monaten des Jahres Einnahmen und Ergebnis gesteigert. Beim Ausblick ist das im MDAX notierte Unternehmen etwas vorsichtiger.

Die Miet- und Betriebseinnahmen stiegen von Januar bis September um 10 Prozent auf 404 Millionen Euro, wie die Grand City Properties SA mitteilte. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) kletterte um 11 Prozent auf 204 Millionen Euro.

Die in der Immobilienbranche übliche operative Kennziffer FFO 1 (Funds from Operations) verbesserte sich um 15 Prozent auf 150 Millionen Euro. Nach Steuern stand ein Gewinn von 441 Millionen, 9 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Im dritten Quartal erzielte das Unternehmen einen geringeren Nachsteuergewinn von 169,7 Millionen nach 178,8 Millionen Euro. Der Nettogewinn stieg leicht auf 145,7 (144,6) Millionen Euro.

Das Unternehmen, das sich auf Investitionen in Immobilien in Deutschland spezialisiert hat, erwartet 2018 nun einen Anstieg des FFO 1 auf 197 Millionen Euro. Die operative Kennzahl würde damit am unteren Ende der zum Ende des Halbjahres in Aussicht gestellten Spanne von 196 Millionen bis 201 Millionen Euro liegen. Vergangenes Jahr hatte Grand City Properties das operative Ergebnis um 11 Prozent auf 178 Millionen Euro erhöht.

