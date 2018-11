Die Aktionäre des amerikanischen Medienkonzerns Viacom (ISIN: US92553P1021, NASDAQ: VIA) erhalten am 2. Januar 2019 eine Quartalsdividende in Höhe von 20 US-Cents je Aktie (Record date ist der 17. Dezember 2018). Im Juni 2010 gab der Konzern die erstmalige Zahlung einer Dividende bekannt (0,15 US-Dollar). Danach folgten fünf Anhebungen. Das Unternehmen verringerte im September 2016 die Dividendenausschüttung von 40 Cents ...

