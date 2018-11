Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Der Gipfel des Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsforums (Apec) ist am Wochenende wegen des Handelsstreits zwischen den USA und China ohne gemeinsame Abschlusserklärung der 21 Teilnehmerstaaten zu Ende gegangen. Überschattet wurde der Gipfel von Reden des chinesischen Staatschefs Xi Jinping und US-Vizepräsident Mike Pence. Xi griff die "America First"-Politik von US-Präsident Donald Trump scharf an, Pence drohte Peking mit einer drastischen Erhöhung der Strafzölle. Derweil hatte sich US-Präsident Donald Trump am Freitag optimistisch gezeigt, dass die USA ein Handelsabkommen mit China abschließen könnten. Er betonte jedoch, dass er Peking weiterhin zu mehr Zugeständnissen drängen werde.

AUSBLICK KONJUNKTUR

Keine wichtigen Termine angekündigt

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % S&P-500-Future 2.733,80 -0,33% Nikkei-225 21.821,16 +0,65% Hang-Seng-Index 26.328,39 +0,55% Kospi 2.100,56 +0,39% Shanghai-Composite 2.696,33 +0,64% S&P/ASX 200 5.693,70 -0,64%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Während Tokio etwas fester notiert, liegen Schanghai und Hongkong nur moderat im Plus. Die Börse in Sydney verbuchte hingegen Abgaben. Im Fokus der Märkte steht weiter der Handelskonflikt zwischen den USA und China, der sich auch durch den Gipfel des Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsforums (Apec) am Wochenende zog. Dieser ging erstmals ohne gemeinsame Abschlusserklärung der 21 Teilnehmerstaaten zu Ende. In Sydney standen vor allem Ölwerte unter Druck, nachdem die Ölpreise am Freitag im US-Handel zwischenzeitliche Gewinne wieder eingebüßt hatten. Gebremst wurden sie von der Sorge vor einem weiter herrschenden Überangebot, selbst wenn die Opec-Staaten demnächst ihre Förderung senken sollten.

US-NACHBÖRSE

Tesaro gaben auf Nasdaq.com um 0,6 Prozent nach. Einem Medienbericht zufolge denkt das auf Onkologie spezialisierte biopharmazeutische Unternehmen über einen Verkauf nach, nachdem es Angebote von interessierten Käufern erhalten habe. Roadrunner Transportation Systems legten um rund 10 Prozent zu, nachdem Elliott Management seinen Anteil an dem mit Problemen kämpfenden Logistiker erhöht hat.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 25.413,22 0,49 123,95 2,81 S&P-500 2.736,27 0,22 6,07 2,34 Nasdaq-Comp. 7.247,87 -0,15 -11,16 4,99 Nasdaq-100 6.867,02 -0,34 -23,43 7,36 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 1,04 Mrd 893 Mio Gewinner 1.566 1.712 Verlierer 1.408 1.290 Unverändert 92 81

Uneinheitlich - Der Handel war weiter von Nervosität geprägt. Für etwas Unterstütung sorgte die Einschätzung, dass die USA im Handelskonfilkt zunächst keine weitere "Strafzoll-Karte" ausspielen dürften. Die technologielastigen Nasdaq-Indizes wurden belastet von schwachen Geschäftszahlen und einem enttäuschender Ausblick des Grafikartenherstellers Nvidia. Auch Applied Materials hatte die Branchenaussichten eher düster gezeichnet. Für den Halbleiter-Sektor im S&P-500 ging es um 2,2 Prozent nach unten. Die Nvidia-Aktie brach um 18,8 Prozent ein. Applied Materials sackten zunächst deutlicher ab, schlossen dann aber 1 Prozent im Plus. AMD büßten 3,9 Prozent, während sich Intel dem Branchensog entzogen und 1,5 Prozent zulegten. Apple erholten sich derweil weiter um gut 1 Prozent.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,81 -5,0 2,86 160,6 5 Jahre 2,89 -5,5 2,94 96,3 10 Jahre 3,07 -4,1 3,11 62,7

Am Anleihemarkt legten die Notierungen zu. Die Investoren seien angesichts der erhöhten Volatilität an den Aktien- und Rohstoffmärkten verstärkt auf die Suche nach Sicherheit gegangen, hieß es. Etwas Druck von den Renditen nahmen daneben uneinheitlich ausgefallenen Daten zur US-Industrieproduktion und zur Kapazitätsauslastung sowie Aussagen von US-Vize-Notenbankchef Clarida (Siehe unter Devisen). Die Rendite der US-Staatsanleihen reduzierte sich entsprechend kräftig um 4,1 Basispunkte auf 3,07 Prozent. Anfang November hatte die Rendite mit 3,23 Prozent noch auf einem Siebenjahreshoch gelegen.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Fr, 09:51 Uhr % YTD EUR/USD 1,1401 -0,1% 1,1418 1,1353 -5,1% EUR/JPY 128,56 -0,2% 128,81 128,66 -5,0% EUR/GBP 0,8882 -0,2% 0,8897 0,8856 -0,1% GBP/USD 1,2835 +0,0% 1,2835 1,2819 -5,1% USD/JPY 112,76 -0,1% 112,81 113,31 +0,1% USD/KRW 1121,44 0% 1121,44 1130,58 +5,1% USD/CNY 6,9422 +0,1% 6,9380 6,9472 +6,7% USD/CNH 6,9354 +0,2% 6,9243 6,9378 +6,5% USD/HKD 7,8320 +0,0% 7,8302 7,8326 +0,2% AUD/USD 0,7310 -0,0% 0,7313 0,7274 -6,5% NZD/USD 0,6847 -0,2% 0,6863 0,6819 -3,6% Bitcoin BTC/USD 5.443,40 -2,7% 5.594,72 5.578,60 -60,1%

Der Dollar zeigte auf breiter Front Schwäche. Im Gegenzug stieg der Euro in der Spitze bis auf 1,1422 Dollar. Im späten US-Handel lag er mit 1,1415 Dollar nur knapp unter diesem Niveau. Das Pfund erholte sich nach der Minister-Rücktrittswelle am Vortag. Es kletterte auf 1,2828 Dollar von 1,2758 Dollar im Tagestief. Premierministerin Theresa May hatte in einem Radiointerview das von ihr ausgehandelte Brexit-Abkommen als den bestmöglichen Kompromiss verteidigt. Eine drohende Vertrauensabstimmung im britischen Parlament belastet derweil nicht. Geschwächt wurde der Dollar von "taubenhaften" Tönen von Vizenotenbankchef Richard Clarida. Ihm zufolge ist der Leitzins dem als "Neutral" zu wertenden Niveau nahe und weitere Zinserhöhungen hingen von den Wirtschaftsdaten ab.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,19 56,46 +1,3% 0,73 -1,5% Brent/ICE 67,39 66,76 +0,9% 0,63 +6,6%

Die Ölpreise gaben anfängliche Gewinne größtenteils wieder ab. Der nachgebende Dollar stützte zwischenzeitlich ebenso wie die Erwartung, dass die Opec im Dezember eine Förderkürzung beschließt. "Die Reaktion auf die deutlich höher als erwarteten wöchentlichen Lagerdaten am Vortag zeigt, dass schlechte Nachrichten schon weitgehend in den Notierungen eingepreist sind", sagte Rohstoff-Analyst Carsten Fritsch von der Commerzbank. Im Späthandel wurde dann noch bekannt, dass sich die Zahl der aktiven US-Ölförderanlagen in der vergangenen Woche um zwei auf 888 erhöhte und damit auf das höchste Niveau seit März 2015. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zeigte sich Settlement unverändert bei 56,46 Dollar.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.219,25 1.221,20 -0,2% -1,96 -6,4% Silber (Spot) 14,39 14,41 -0,1% -0,02 -15,0% Platin (Spot) 844,75 846,70 -0,2% -1,95 -9,1% Kupfer-Future 2,78 2,80 -0,7% -0,02 -17,0%

Der schwächere Dollar verhalf dem Goldpreis zu einem Anstieg. Das Edelmetall profitierte zudem von den Kursverlusten an den Aktienmärkten und von seinem Ruf als sicherer Hafen. Die Feinunze erhöhte sich zum US-Settlement um 0,7 Prozent auf 1.223 Dollar. Auf Wochensicht gab es ein Plus von 1,2 Prozent.

MELDUNGEN SEIT FREITAG, 20.00 UHR

CHINA/INDONESIEN

Chinas Notenbank hat mit der indonesischen Zentralbank einen Währungsswap im Volumen von 200 Milliarden Yuan (rund 25,2 Milliarden Euro) vereinbart, um den bilateralen Handel und Investitionen zu fördern.

GELDPOLITIK USA

Der Präsident der Federal Reserve Bank of Philadelphia, Patrick Harker, ist noch nicht bereit, eine weitere Zinserhöhung im Dezember zu unterstützen. Zur Begründung verwies er auf die schwachen Inflationsaussichten. Harker ist ab 2020 im Offenmarktausschuss wieder stimmberechtigt.

KONJUNKTUR JAPAN

Japan hat im Oktober ein weit größer als erwartetes Handelsbilanzdefizit eingefahren. Die monatliche Handelsbilanz fiel auf ein Defizit von 449 Milliarden Yen (3,5 Milliarden Euro). Das Minus war damit gleich neunmal größer als Analysten erwartet hatten. Die starke Ausweitung ist auf größere Importmengen von Rohöl und verflüssigtem Erdgas zurückzuführen, die die Importe im Vergleich zum Vorjahr um rund 20 Prozent erhöhten. Damit wurde ein Anstieg der Exporte um 8,2 Prozent überkompensiert, der zudem schwächer ausfiel als mit 9 Prozent erwartet.

KONJUNKTUR THAILAND

Das thailändische BIP ist im dritten Quartal um 3,3 Prozent zum Vorjahr gestiegen, schwächer als mit 4,2 Prozent geschätzt.

SAUDI-ARABIEN/USA

Die US-Regierung will laut Präsident Donald Trump bis Dienstag die Verantwortlichen für den Tod des saudi-arabischen Journalisten Jamal Khashoggi identifizieren. Medienberichten zufolge geht der US-Geheimdienst CIA davon aus, dass Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman die Tötung angeordnet hat. Derweil hat US-Vizepräsident Mike Pence versichert, die USA wollten einen Weg finden, "die starke und historische Partnerschaft" mit Saudi-Arabien zu bewahren.

USA -ZWISCHENWAHLEN

