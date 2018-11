Joe Kaeser plant offenbar eine Auslandsreise nach Saudi-Arabien. Im Oktober hatte er eine andere Reise in das Königreich noch abgesagt. Kaeser taucht im Programm einer Konferenz des Ölkonzerns Saudi-Aramco auf.

Nun also doch? Im Oktober hatte Siemens-Chef Joe Kaeser seine Teilnahme an der Investoren-Konferenz "Future Investment Initiative" in Saudi-Arabiens Hauptstadt Riad noch abgesagt. Offenbar plant er jetzt eine andere Reise in das arabische Königreich.

Das geht aus dem Programm einer Konferenz von Saudi-Aramco hervor, dem größten Ölkonzern der Welt. Siemens tritt demnach als Sponsor der Konferenz auf und Kaeser soll am 26. November an einer Diskussion zur Lokalisierung von Produktion in Saudi-Arabien und der "Vision 2030 des Königreichs" teilnehmen.

Im Oktober hatte Kaeser sich unter großem öffentlichen Druck vor dem Hintergrund der Ermordung des regierungskritischen Journalisten Jamal Khashoggi noch gegen eine Reise nach Saudi-Arabien entschieden. Der im US-Exil lebende Khashoggi wurde am 2. Oktober in dem Konsulat seines Heimatlandes in Istanbul umgebracht. Dort wollte er Dokumente für seine Hochzeit abholen. Unter immensem internationalen Druck gab Riad erst viel später den Tod des "Washington Post"-Kolumnisten zu. Die Staatsanwaltschaft beschuldigt hochrangige Regierungsmitarbeiter.

Die Rolle, die Saudi-Arabien selbst in dem Fall spielt, ist noch nicht abschließend geklärt. Die CIA, der US-Auslandsgeheimdienst, ...

