Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Novartis von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und die Aktie auf die "Conviction List" gesetzt. Das Kursziel steigt von 88 auf 110 Franken. Der Pharmakonzern trete nun in eine Phase nachhaltigen Umsatzwachstums ein, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Montag vorliegenden Studie. Dieses dürfte die Markterwartungen übertreffen. Antreiben dürften den Umsatz sowohl bereits vermarktete als auch die in der späten Entwicklungsphase befindlichen Medikamente./bek/tav

Datum der Analyse: 19.11.2018

