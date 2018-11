Die Neunmonatszahlen von Grand City Properties haben am Montag für vörbörslich leichte Kuraufschläge gereicht. Für die Papiere des Immobilienkonzerns ging es auf der Handelsplattform Tradegate um 0,4 Prozent zum Xetra-Schluss hoch.

Das operative Ergebnis FFO 1 (Funds from Operations) habe den Erwartungen genau entsprochen, sagte ein Händler. Es gibt an, wie viel Geld dem Unternehmen aus dem laufenden Geschäft nach Abzug vor allem von Zinszahlungen und Steuern bleibt - daran orientiert sich die Dividendenzahlung. Der MDax -Konzern peilt für das laufende Jahr beim FFO 1 weiterhin 197 Millionen Euro an. Allerdings liege das nun eher am unteren Ende der Spanne, bemängelte der Händler./ajx/jha/

