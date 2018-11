In Kulmbach liegt der erste Schnee und eisig ist die Stimmung auch an der Börse. Am Freitag markierte der deutsche Leitindex wegen der Brexit-Problematik ein Zwischentief bei 11.250 Punkten. Zumindest konnte sich der DAX dank der Wall Street wieder etwas erholen und bei 11.341 Punkten aus dem Handel gehen. Heute Morgen ist mit einer leicht positiven Eröffnung zu rechnen, zumal die Börsen in Asien Zugewinne verbuchen.

