FRANKFURT (Dow Jones)--Das Durchschnittsalter eines Beschäftigten in Deutschland hat 2017 bei 44 Jahren gelegen. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts waren das vier Jahre mehr als vor 20 Jahren. Mit durchschnittlich 50 Jahren waren Selbstständige im Jahr 2017 deutlich älter als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (43 Jahre). In beiden Gruppen stieg das Durchschnittsalter in den vergangenen Jahren kontinuierlich. Vor 20 Jahren waren Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer im Schnitt 39 und Selbstständige 46 Jahre alt.

In den verschiedenen Berufsgruppen variiert das Durchschnittsalter von 31 Jahren (Berufe in der Mechatronik und Automatisierungstechnik) bis 53 Jahren (Angehörige gesetzgebender Körperschaften, Interessenorganisationen wie zum Beispiel Abgeordnete, Betriebsräte). Überdurchschnittlich alt sind auch Ärztinnen und Ärzte mit 48 Jahren.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/sha

(END) Dow Jones Newswires

November 19, 2018 02:20 ET (07:20 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.