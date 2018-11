Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Im Jahr 2017 waren Erwerbstätige in Deutschland im Durchschnitt rund 44 Jahre alt, das waren etwa 4 Jahre mehr als 20 Jahre zuvor, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Das Durchschnittsalter von berufstätigen Frauen und Männern war 2017 nahezu identisch. ...

