Mit dieser Frage gehen wir in Gegenposition zum Markt, der diesen Medizintechniker innerhalb der jüngeren Zeit mitrelativer Stärke verwöhnte. Nicht dass wir uns missverstehen:Die langfristige Story ist weiterhin reizvoll. Die Tochter der Carl Zeiss Gruppe (Anteil ca. 59 %) versteht sich auf Ophthalmologie (Produkte und Lösungen bei Augenkrankheiten) und Mikrochirurgie (Visualisierungslösungen für minimalinvasive Eingriffe). Mitder alternden Gesellschaft und dem Kostendruck in der Gesundheitswelt haben beide Bereiche Potenzial. Die Unternehmensentwicklung im ersten Dreiviertel des Geschäftsjahres 2017/18 geht ebenfalls in Ordnung. Umsatz + 7,1 % (währungsbereinigt sogar 11,7 %). Das Ebit war etwas verzerrt durch Sonderfaktoren; bereinigt gelang ein Anstieg um 8,0 %, die bereinigte Ebit-Marge wurde leicht erhöht auf 14,8 %. Bei der Aufteilung des Gewinns pro Aktie gab es dennoch einen merklichen Rückgang um 16,5 % auf0,92 - auch wg. der gestiegenen Aktienzahl angesichts der Kapitalerhöhung vom März vergangenen Jahres. Frage: Rechtfertigt dieser Unternehmensrahmen ein 2019er-KGV von ca. 38,6? Wir meinen: Bei dieser Flughöhe kann es Luftlöcher geben. Charttechnisch sind Kurse um 60 € ohne Weiteres möglich. Rückschlagpotenzial mindestens 10 bis 15 %. Sind die Jahresabschlusszahlen (07.12.) dafür ein Trigger? Vorerst meiden, aber im Auge behalten.



Dies ist ein Ausschnitt aus dem Frankfurter Börsenbrief Nr. 46 vom 17.11.2018.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info