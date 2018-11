FRANKFURT (Dow Jones)--Für den DAX-Future geht es am Montag im frühen Handel um ein paar Punkte nach unten. "Wichtig wäre, das Tief vom Freitag nicht nochmals zu testen", so ein Derivate-Händler am Morgen. Mit der Stärke im Euro war der DAX-Future am Freitag Nachmittag bis auf 11.223,50 Punkte durchgerutscht. Technische Analysten sehen im Bereich bei 11.300 Punkten eine erste gute Unterstützung.

Der Dezember-Kontrakt des DAX-Futures verliert 27,5 auf 11.337,5 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 11.360 und das Tagestief bei 11.334,5 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.140 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 19, 2018 02:27 ET (07:27 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.