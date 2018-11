Michael Bloomberg macht seiner früheren Universität, der John Hopkins University in Baltimore, ein Milliardengeschenk. Die Spende über 1,8 Milliarden Dollar soll die größte an eine Bildungseinrichtung in den USA sein.

Der ehemalige New Yorker Bürgermeister Michael Bloomberg spendet 1,8 Milliarden Dollar an seine Alma Mater - die Johns Hopkins University. Es handele sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...