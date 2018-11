Dentons, die weltweit größte Rechtsanwaltskanzlei, gab heute bekannt, dass Joseph Andrew und Elliott Portnoy als Global Chairman bzw. Global Chief Executive Officer für eine weitere jeweils dreijährige Amtszeit wiedergewählt worden sind. Sie leiten die Kanzlei zusammen seit deren Gründung im März 2013.

Andrew und Portnoy standen jeweils ohne Gegenkandidaten zur Wahl. Sie sind die unternehmerische Triebfeder und die Architekten der mandantenorientierten Strategie von Dentons und seinem polyzentrischen Ansatz zur Führung einer Rechtsanwaltskanzlei. Dies hat zu einem von beispiellosem Wachstum geprägten Zeitraum geführt, währenddem viele andere Kanzleien, die von den weltweit zu beobachtenden Turbulenzen der juristischen Branche geplagt werden, eher schrumpfen. Unter ihrer Führungsarbeit hat sich Dentons zur weltweit größten Anwaltskanzlei entwickelt, in der mehr als 9.600 Rechtsanwälte an 174 Standorten und in 78 Ländern tätig sind. Im selben Zeitraum hat die Kanzlei Dutzende von Fusionen in Afrika, den ASEAN-Ländern, Australien, Kanada, der Karibik, China, Europa, Lateinamerika, dem Nahen Osten, Großbritannien und den USA erfolgreich abgeschlossen.

Seit Dentons 2013 durch den Zusammenschluss von drei Anwaltskanzleien mit Regionalfokus entstand, hat sich die Kanzlei in den Weltranglisten stetig hochgearbeitet und gehört nun zu den Top-10-Kanzleien nach praktisch allen Maßstäben, wie Qualität, Größe und Erfolg. Von 2012 bis 2017 stieg Dentons im Acritas Global Elite Brand Index für Markenbewusstsein vom 68. auf den 5. Platz und von 2014 bis 2017 erhöhte sich sein Gesamt-Ranking (Praxis, Sektoren und individuelle Anwälte) im Chambers/Legal 500-Index um 84 Prozent. 2017 belegte Dentons des Weiteren zusammen mit einer anderen Kanzlei unter 650 Teilnehmern den ersten Platz der Client Service All-Stars by BTI Consulting Group.

Darüber hinaus finden Andrew und Portnoy heute breite Anerkennung als vorrangige Innovatoren der Rechtsberatungsbranche. Dentons engagiert sich für die Neuerfindung der Rechtspraxis und wartet mit Innovationen auf, die den Mandanten nicht nur maßgeschneiderte, überlegene Dienstleistungen bieten, sondern auch die Zukunft der Rechtspraxis mitprägen. Die Kanzlei hat insbesondere branchenweite Anerkennung für die Schaffung des Nextlaw-Bereichs erhalten, darunter:

Nextlaw Labs, ein Geschäftsbeschleuniger mit Fokus auf Investitionen in neue Technologien und deren Entwicklung und Umsetzung, um die Rechtspraxis zu transformieren;

Nextlaw Referral Network, ein Netz für juristische Überweisungen, das Mandanten mit erstklassigen Rechtsberatern in der ganzen Welt verbindet;

Nextlaw In-House Solutions, eine globale strategisch ausgerichtete Beratung, die auf die Erfahrungen von mehr als 50 ehemaligen Unternehmensjuristen zurückgreift, zusammen mit Fachleuten der Bereiche Rechtstechnologie und Prozessmanagement, um integrierte multidisziplinäre Beratungsdienste, Markterkenntnisse und Erfahrungsperspektiven für Unternehmensjuristen bereitzustellen.

Diesen Innovationen ist zu verdanken, dass Dentons immer wieder als branchenführende Kanzlei genannt wird, die das Rechtsgeschäft voranbringt, beispielsweise die Auszeichnung als innovativste internationale Anwaltskanzlei durch Legal Week in zwei aufeinander folgenden Jahren.

Andrew und Portnoy kommentierten ihre Wahl: "Es ist uns eine Ehre, dass unsere globalen Partner uns weiterhin unterstützen, und wir verpflichten uns weiterhin in vollem Umfang, unsere gemeinsame Vision, Dentons zur Anwaltskanzlei der Zukunft zu machen, fortzuführen. Wir haben heute ebenso viel Energie und Engagement wie zu Anfang und wir freuen uns darauf, den gemeinsamen Wunsch aller Partner zu verwirklichen, der darin besteht, allen Mandanten ein möglichst tiefgreifendes, erfahrenes und vielfältiges globales Pool an Anwälten bereitzustellen. Als polyzentrische Anwaltskanzlei ist Dentons sehr stolz auf seine Vielfalt in Sachen Kultur, Geschlecht, ethnische Herkunft und Standpunkte. Wir freuen uns darauf, Dentons weiterhin zu leiten und unsere globale Marke und unser weltweites Ansehen als Kanzlei mit den meisten Innovationen zur Betreuung der Mandanten in der Zukunft weiter zu steigern."

