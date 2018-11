Mit dem neuen Bauprojekt will Rovema auch verschiedene Fertigungsoptimierungen im Bereich des Materialflusses durchführen. Unter anderem will das Unternehmen hier eine Laserschneidanlage inklusive vollautomatischem Materiallagersystem installieren. Die Deckenhöhe von 15 m ermöglicht zudem den Einsatz einer 2-schiffigen doppelten Krananlage und soll moderne und effiziente Abläufe ermöglichen. Wie bereits bei der Produktionshallenerweiterung in 2016 (damals 1000 m²), wird der Neubau an eine bereits bestehende Halle anschließen. Das Gebäude wird aus Stahlbeton-Fertigteilen errichtet und den neuesten energetischen Wärmedämmvorschriften entsprechen. ...

