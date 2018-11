Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die letzten beiden Handelstage hat der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) jeweils die Parallele (akt. bei 11.246 Punkten) zum Abwärtstrend seit Mitte Juni getestet, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Auf diesem Niveau sei dann aber jedes Mal Kaufinteresse aufgekommen, was Anleger an den Lunten der letzten beiden Tageskerzen ablesen könnten. ...

