Vancouver, Britisch-Kolumbien (ots/PRNewswire) -



Net Cents Technology Inc. ("Net Cents" oder das "Unternehmen ") (CSE: NC)(Frankfurt: 26N) freut sich bekannt zu geben, dass die White-Label-Unternehmensintegration für High Risk LLC (HRC) nun abgeschlossen ist.



Am 29. Oktober 2018 teilte das Unternehmen mit, dass es eine fünfjährige White-Label-Lizenzvereinbarung mit HRC unterzeichnet hätte. Die Aufbau- und Integrationsphasen des Projekts sind nun abgeschlossen und geliefert und HRC hat mit dem Händler-Onboarding-Prozess begonnen.



HRC wirbt jetzt für die Unternehmenslösung bei seinen hunderten von Independent Sales Organizations (ISOs - Unabhängige Vertriebsgesellschaften) und Partnern, die zehntausende von Internethändlern repräsentieren und Milliarden US-Dollar an Umsatz abwickeln.



Clayton Moore, CEO von NetCents, kommentierte: "Die hohe Akzeptanz durch die Händler in der aktuellen Händlerbasis von High Risk Commerce spiegelt die Nachfrage nach kryptowährungsbasierten Zahlungslösungen wider." Er fügte hinzu: "Wir freuen uns darauf, auf dieser ersten positiven Resonanz aufzubauen und unsere Partnerschaft weiterzuentwickeln, um weitere Ertragsmöglichkeiten für beide Unternehmen zu erschließen."



Über NetCents



NetCents ist eine Online-Abwicklungsplattform für die Zahlungsbearbeitung der nächsten Generation, die Verbrauchern und Händlern Online-Dienste für die Verwaltung elektronischer Zahlungen anbietet. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, die Migration von Bargeld auf digitale Währung zu erfassen, indem es innovative Blockchain-Technologien nutzt, um Zahlungslösungen zu bieten, die einfach zu bedienen, sicher und sorgenfrei sind. NetCents arbeitet mit seinen Finanzpartnern, Mobilfunkbetreibern, Börsen und anderen Partnern daran, die Nutzererfahrung bei Online-Transaktionen zu optimieren.



NetCents Technology ist in das ACH-Netzwerk (Automated Clearing House) eingebunden und als Money Services Business (MSB, Gelddienstleistungsunternehmen) bei FINTRAC registriert, was die Sicherheit und Privatsphäre unserer Verbraucher gewährleistet. NetCents ist für Einzahlungen aus 194 Ländern auf der ganzen Welt verfügbar und bietet Ihnen die Freiheit, Ihre bevorzugte Zahlungsart zu wählen. Your Way.



Für den Vorstand



NetCents Technology Inc.



"Clayton Moore"



Clayton Moore, CEO, Gründer und Direktor



NetCents Technology Inc.



Suite 880, 505 Burrard St (Bentall 1),



Vancouver, BC, V7X 1M4



Warnhinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen



Diese Veröffentlichung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" angesehen werden können. Alle Aussagen in dieser Veröffentlichung, die keine Aussagen über historische Tatsachen darstellen und sich mit Ereignissen oder Entwicklungen befassen, deren Eintreten das Unternehmen erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und in der Regel, aber nicht immer, durch Wörter wie "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "projiziert", "potenziell" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind oder dass Ereignisse oder Zustände eintreffen oder auftreten "werden", "würden", "können", "könnten" oder "sollten". Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichtete Aussagen geäußerten Erwartungen auf realistischen Annahmen beruhen, stellen solche Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen dar und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, sind regulatorische Maßnahmen, Marktpreise und die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftsbedingungen. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen darstellen und und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen sich wesentlich von denen unterscheiden können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen projiziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt der Aussagen. Soweit dies nicht durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist, verpflichtet sich das Unternehmen nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Einschätzungen oder Meinungen der Geschäftsführung oder andere Faktoren ändern sollten.



Bitte besuchen Sie die Unternehmenswebsite unter http://www.net-cents.com oder kontaktieren Sie Gord Jessop, President: gord.jessop@net-cents.com .



