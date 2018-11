Nvidia stark unter Druck - Jetzt noch Short gehen?

Analyse von





Symbol:WKN:ISIN:Ein Beitrag der Trading-Plattform ratgeberGELD.atDer IT-Hersteller NVIDIA konnte wie die meisten Technologiewerte den Aufwärtstrend nicht halten und befindet sich derzeit unter großem Verkaufsdruck. Der 158,28 USD Bereich wurde gebrochen und die nächste Support-Zone bei ca. 234 USD konnte ebenfalls durch die Bullen nicht verteidigt werden. Der Abverkauf hat sich bis 175,50 USD fortgesetzt und erst dann kam es zu einer ersten Gegenbewegung bis zum gleitenden Durschnitt 20, welche aber sofort wieder negiert wurde. Am 15.11 kam es zu einem neuen Tief und somit befindet sich der Wert derzeit in einem klaren Abwärtstrend.Chart vom 15.11.2018An diesem Punkt Einstiege für die Short-Richtung zu suchen macht wenig Sinn, da die Bewegung bereits erfolgt ist und kein vernünftiges Chancen-Risiko-Verhältnis vorhanden ist. An der Stelle ist erstmal Geduld gefragt. Sollten wir eine Korrektur bis zu den EMAs 20 und 50 sehen, könnte das Paper wieder interessant werden.Die nächsten Quartalszahlen des Unternehmens werden voraussichtlich im Februar 2019 bekanntgegeben und können zu Gaps in beide Richtungen führen und somit zu erhöhtem, unkalkulierbarem Risiko.Derzeit habe ich keine offene Position in diesem Wert.Aussicht: