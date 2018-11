Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Auftragsbestand im verarbeitenden Gewerbe Deutschlands nimmt zu

Auftragsbestand und Auftragsreichweite des verarbeitenden Gewerbes in Deutschland haben im September zugenommen. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) stieg der Auftragsbestand gegenüber dem Vormonat um 0,8 Prozent. Bei den Herstellern von Vorleistungsgütern lag der Auftragsbestand um 0,5 Prozent höher als im Vormonat, bei den Herstellern von Investitionsgütern um 0,9 Prozent und bei denen von Konsumgütern um 0,1 Prozent. Die Auftragsreichweite erhöhte sich auf 5,6 (August: 5,5) Monate.

Durchschnittsalter deutscher Beschäftigter 44 Jahre

Das Durchschnittsalter eines Beschäftigten in Deutschland hat 2017 bei 44 Jahren gelegen. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts waren das vier Jahre mehr als vor 20 Jahren. Mit durchschnittlich 50 Jahren waren Selbstständige im Jahr 2017 deutlich älter als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (43 Jahre). In beiden Gruppen stieg das Durchschnittsalter in den vergangenen Jahren kontinuierlich. Vor 20 Jahren waren Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer im Schnitt 39 und Selbstständige 46 Jahre alt.

Japans Handelsbilanzdefizit weitet sich stärker als erwartet aus

Japan hat im Oktober ein weit größer als erwartetes Handelsbilanzdefizit eingefahren. Gleichzeitig steht das Land zunehmend unter Druck, seinen Handelsüberschuss mit den USA zu verringern. Die monatliche Handelsbilanz fiel auf ein Defizit von 449 Milliarden Yen (3,5 Milliarden Euro), wie aus Daten des japanischen Finanzministeriums hervorgeht. Das Minus war damit gleich neunmal größer als die von Nikkei befragten Analysten mit rund 48 Milliarden Yen erwartet hatten. Für September hatte Japan ein Handelsbilanzdefizit von 139,6 Milliarden Yen ausgewiesen.

Chinas Notenbank vereinbart Währungsswap mit Indonesien

Chinas Notenbank hat mit der indonesischen Zentralbank einen Währungsswap im Volumen von 200 Milliarden Yuan vereinbart, um den bilateralen Handel und Investitionen zu fördern. Der Schritt ziele darauf ab, die Stabilität des inländischen Finanzmarktes zu gewährleisten, teilte die People's Bank of China (PBoC) mit. Der auf drei Jahre angelegte Vertrag kann im gegenseitigen Einvernehmen verlängert werden, sagte die Zentralbank.

Umwelthilfe: CDU-Forderung nach Aberkennung Gemeinnützigkeit Politikum

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat Bestrebungen der CDU kritisiert, ihr die Gemeinnützigkeit abzuerkennen. "Über die Gemeinnützigkeit einer Organisation entscheidet das Finanzamt und nicht die CDU", sagte der Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, Sascha Müller-Kraenner, am Montag der Nachrichtenagentur AFP. "Unsere Gemeinnützigkeit wurde in den vergangenen Jahren immer wieder infrage gestellt, aber auch immer wieder bestätigt."

Müller-Kraenner sieht in dem Vorstoß ein "Politikum".

Rebellen im Jemen erklären sich zu Waffenruhe bereit

Ein hochrangiger Vertreter der jemenitischen Huthi-Rebellen hat am Montag die Bereitschaft für einen Waffenstillstand in dem Bürgerkriegsland signalisiert. Er rufe alle Seiten dazu auf, "den Abschuss von Raketen und Drohnen einzustellen", schrieb Mohammed Ali al-Huthi, Anführer des Höheren Revolutionskomitees, im Kurzbotschaftendienst Twitter. Damit solle der Stopp "aller militärischer Aktionen an allen Fronten" vorbereitet werden, "um Frieden zu erreichen", hieß es weiter.

Zahl der Toten bei Waldbrand in Kalifornien steigt auf 77

Die Zahl der Todesopfer bei den verheerenden Waldbränden in Kalifornien ist auf 77 gestiegen. Die Überreste eines weiteren Menschen seien am Sonntag gefunden worden, teilte das Büro des Sheriffs im Bezirk Butte mit. Die Zahl der Vermissten sank demnach von zwischenzeitlich 1.200 auf 993 Menschen.

Rund 200.000 Häuser mit Fördergeldern gegen Einbrüche gesichert

In den vergangenen drei Jahren sind in Deutschland rund 200.000 Wohnungen und Häuser mit staatlichen Fördergeldern gegen Einbrüche gesichert worden. Das geht aus Zahlen der zuständigen Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) hervor, die der Rheinischen Post vorlagen. Bisher wurden danach insgesamt 96 Millionen Euro Fördermittel abgerufen.

+++ Konjunkturdaten +++

THAILAND

BIP 3Q +3,3% gg Vorjahr (PROG +4,2%)

