Sogenannte Green Bonds zählen in den USA zu den beliebten Geldanlagen. In Deutschland und anderen europäischen Ländern wird seit einiger Zeit eine höhere Nachfrage nach nachhaltigen Unternehmensanleihen verzeichnet. Bei den Emissionen grüner Bonds rechnen Experten im kommenden Jahr mit einem weiteren Anstieg. Von Robert Steininger Renditen und Nutzen für Klima und Umwelt Deutsche Anleger sind an Geldanlagen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...