Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Montag mit einem Plus in die neue Handelswoche gestartet. Der SMI legte im frühen Handel relativ deutlich zu. Trotzdem sei dies noch kein Grund zur Euphorie, die Anleger dürften vorsichtig bleiben, hiess es aus Marktkreisen. Denn die Probleme auf der politischen Bühne seien ...

