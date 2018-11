Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Montag mit einem Plus in die neue Handelswoche gestartet. Der SMI legte im frühen Handel relativ deutlich zu. Trotzdem sei dies noch kein Grund zur Euphorie, die Anleger dürften vorsichtig bleiben, hiess es aus Marktkreisen. Denn die Probleme auf der politischen Bühne seien weiter im Fokus. In Europa wären hier die Brexit-Verhandlungen sowie der Haushaltsstreit zwischen Italien und der Europäischen Union zu nennen. Sorgen bereite hier, dass die Regierung in Rom keine Anstalten mache, auf die EU zuzugehen.

Auch das Brexit-Abkommen sei noch nicht in trockenen Tüchern, die weitere Entwicklung noch vollkommen offen. Immerhin zeichnet sich im Handelsstreit zwischen den USA und China derzeit keine Verschärfung ab, doch müssen sich die Anleger auch hier in Geduld üben. Nur wenige Impulse werden diese Woche von der Berichtssaison kommen, die in der Schweiz ...

