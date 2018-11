Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Prudential nach einer Investorenkonferenz des Lebensversicherers von 2275 auf 2100 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Er sei nun mit Blick auf die mittel- und langfristigen Wachstumsaussichten zuversichtlicher, schrieb Analyst Oliver Steel in einer am Montag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel spiegele eine gesunkene Bewertung in den USA wider. Doch die Aktie erscheine angesichts der sehr guten Positionierung in der Branche immer noch unterbewertet./gl/bek Datum der Analyse: 19.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0009 2018-11-19/09:45

ISIN: GB0007099541