Zürich (awp) - Die Aktien von Novartis sind mit Unterstützung positiver Produktnews und nach einer Ratingerhöhung durch die Bank Goldman Sachs mit klar festeren Kursen in die Woche gestartet. So hat das Mittel Promacta in der Behandlung einer gewissen Form von Blutarmut in den USA den Status einer Erstlinientherapie erhalten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...