Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das markante Oktoberhoch bei 160,90 und die Marke von 160,98 konnten bislang nicht überwunden werden, so die Analysten der Helaba.Ein erneuter Test sei aber möglich, denn die Risikoaversion könne angesichts der politischen Themen ("Brexit", Italien-Budget, Zollstreit) jederzeit steigen. Zudem seien die Zinserhöhungserwartungen in den USA rückläufig und das technische Bild sei robust. MACD und Stochastik stünden bei positivem Momentum im Kauf. Die nächste Hürde zeige sich am Kontrakthoch bei 161,33, eine erste Unterstützung würden die Analysten bei 159,93 lokalisieren. Die Trading-Range liege zwischen 160,20 und 161,33. ...

