Erwartungen an USA-China-Gespräche gedämpft DP World-Chef: Konflikt kann bewältigt werden GBP unter Druck, EUR-Bullen bauen Gewinne aus

Am Freitag war an der Wall Street unter den Anlegern eine gewisse Zurückhaltung zu beobachten. Bei den drei großen US-Aktienindizes sieht die technische Perspektive beim Leitindex Dow Jones (24.376 Punkte) jedoch am besten aus. Der marktbreite S&P 500 (2.733 Punkte) ist auch verhältnismäßig widerstandsfähig und konnte oberhalb des 50er EMA (W1-Chart) schließen. Der technologielastige Nasdaq notiert gefährlich nahe an den jüngsten Tiefs und könnte daher schnell unter Druck geraten. Die Marktteilnehmer warten auf richtungsweisende Impulse. Die Hoffnungen auf Fortschritte beim USA-China-Handelskonflikt sind allerdings bereits am Wochenende zurückgegangen. US-Vizepräsident Mike Pence sagte, dass die USA nicht in Eile sind, den Handelsstreit zu beenden. Erst ein Einlenken Pekings würde auch zu einer Kursänderung der US-Regierung führen. Sultan Ahmed bin Sulayem, der Vorstandsvorsitzende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...