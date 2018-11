Andritz informiert über weitere Aufträge: Von Toyo Engineering Corporation (TOYO), Japan, hat das Unternehmen den Auftrag zur Lieferung eines PowerFluid-Wirbelschichtkessels inklusive Rauchgasreinigungssystem für ein neu zu errichtendes Biomassekraftwerk in Kamisu, Präfektur Ibaraki, ca. 100 km östlich von Tokio, Japan für Obayashi Kamisu Biomass Power Generation Corporation erhalten. Die Inbetriebnahme ist für 2021 geplant. Von Sheng Hung Industrial Co., Ltd., mit Sitz in Taiwan, hat Andritz den Auftrag zur Lieferung einer kompletten Spunlace-Anlage erhalten, die am Standort Taoyuan installiert werden soll. Die neue Investition ist die nunmehr vierte Spunlace-Anlage von Andritz für Sheng Hung. Sie wird es dem Unternehmen ermöglichen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...