Die Flughafen Wien AG errichtet für ihr Tochterunternehmen, die Vienna Aircraft Handling GmbH (VAH), bis Herbst 2019 zwei Hangars für die General Aviation. Die Fertigstellung von Hangar 8 ist bis Sommer 2019 geplant, ein paar Monate später soll daneben der neue Hangar 9 seinen Betrieb aufnehmen, wie es in einer Presseaussendung heißt. Insgesamt wird die VAH dann über vier Großhangars mit einer Gesamtfläche von rund 16.000 Quadratmetern verfügen. Damit reiht sich der General Aviation-Standort am Flughafen Wien unter die Top 10 der Business Aviation Airports in Europa ein. Der Beginn der Bauarbeiten wurde nun mit dem Spatenstich von Mag. Julian Jäger und Dr. Günther Ofner, Vorstände der Flughafen Wien AG, den Vienna Aircraft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...