Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat die Kandidatur von Markus Söder für den CSU-Vorsitz begrüßt. Er glaube an einen Neuanfang unter Söder, sagte Günther der "Bild".

"Ja, ich glaube, dass er das schaffen kann", so der schleswig-holsteinische Regierungschef. "Ich glaube, dass es in der CSU eine hohe Bereitschaft gibt, an einer Erneuerung mitzuwirken", sagte Günther. Die Partei wisse, "dass der Streit in der Unions-Familie den Parteien insgesamt nicht geholfen hat", so der CDU-Politiker weiter. Die Frage, ob das Regieren der Großen Koalition mit Markus Söder als CSU-Chef nun einfacher werde, bejahte Günther.