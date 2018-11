Ryanair hat seit Jahresmitte Ansehen eingebüßt, jedenfalls als Arbeitgeber. Als Airline halten Kunden Ryanair die Treue. Nur dort, wo die Marke besonders kritisch gesehen wird, profitiert die Konkurrenz.

"Ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich gänzlich ungeniert", lautet eine alte Volksweisheit. Die Trefflichkeit des Sprichworts ist allerdings nicht allumfassend. Denn kein Ruf ist jemals so schlecht, dass er nicht noch schlechter werden könnte - und umgekehrt kann ein Image nie so schlecht sein, dass es sich nicht aufbessern ließe. Das zeigt sich, wenn wir die in unserem BrandIndex erfassten Verbrauchermeinungen zu Ryanair auswerten und mit den Werten von Easyjet vergleichen.

Ryanair blickt auf eine längere Liste von Ereignissen zurück, die nicht unbedingt imagefördernd waren. Ins Jahr 2018 startete die Billigfluggesellschaft mit -12 Indexpunkten auf unserer von -100 bis +100 reichenden Image-Skala, die einen Mittelwert aus Verbraucherbewertungen in verschiedenen Markendimensionen abbildet. Doch wie eingangs erwähnt, geht es nicht immer nur bergab. Bis Mitte des Jahres besserte sich Ryanairs Image auf -3 Punkte. Dann gab es neuen Ärger mit den Piloten, neue Diskussionen um Betriebsratsgründungen, neue Handgepäck-Gebühren, neue Tarifverhandlungen und vor allem neue Streiks. Aktueller Stand unseres Image-Barometers: -20 Punkte.

Die Geschehnisse rund um die Betriebsratsgründung riefen in Deutschland sogar die Politik auf den Plan. Eine Bundestagsabgeordnete ...

