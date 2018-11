Es war abzusehen: Nachdem der Windkraftanlagenbauer Nordex mit der Vorlage seiner Quartalszahlen nur einen bescheidenen Geschäftsausblick gegeben hat, verlieren auch die Analysten den Glauben an eine baldige Erholung und senken ihre Kursziele. Neue Kursfantasie könnte jedoch von einer ganz anderen Richtung her aufkommen. Steckt sie hinter dem Kursaufschwung am Montag?

Den vollständigen Artikel lesen ...