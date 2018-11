Zürich - Die Aktien der Schmuck- und Uhrenhersteller Richemont und Swatch sind am Montag in einem freundlichen Marktumfeld schwach in die neue Börsenwoche gestartet. Die Papiere setzen damit die deutliche Abwärtsbewegung, die seit dem Frühsommer anhält, fort. Am Berichtstag schickten die Einschätzungen von Merrill Lynch und Mainfirst vor allem die Swatch-Titel auf Talfahrt. Die Analysten gehen von einem Rückgang der Nachfrage nach Luxusgütern in dem für die Branche wichtigsten Markt China aus.

Merrill Lynch reduzierte das Kursziel für die Swatch-Inhaberaktie um 100 auf noch 275 Franken und beliess das Rating auf "Underperform". Das Rating von Mainfirst steht neu bei "Neutral" nach zuvor "Outperform", während das Kursziel auf 340 von 500 Franken ebenfalls stark zurückgenommen wurde. ...

