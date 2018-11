Im März dieses Jahres haben zwei noch unbekannte Männer in Haan den Innogy-Vorstand Bernhard Günter mit Säure überschüttet. Im September kündigte die Staatsanwaltschaft an, das Ermittlungsverfahren einzustellen. Dem will Innogy mit der Belohnung entgegenwirken und erhofft sich neue Hinweise.Am Sonntagmorgen des 4. März ist Innogy-Finanzvorstand Bernhard Günter in einer Parkanlage in Haan unvermittelt angegriffen, zu Boden gebracht und mit einer ätzenden Flüssigkeit überschüttet worden. Er erlitt dabei schwerste Verletzungen. Die beiden Täter konnten bislang nicht ermittelt werden. Am 28. September ...

Den vollständigen Artikel lesen ...