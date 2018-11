Auch wenn die Künstliche Intelligenz für industrielle Anwendungen derzeit viele Unternehmen beschäftigt und auf ihr große Hoffnungen auf mehr Transparenz, Effizienz und weniger Ausfallzeiten liegen, konnte die Technologie im breiten, operativen Feld bislang nur bedingt überzeugen: Zu groß die Datenmengen, die über ohnehin überlastete Leitungen den Weg in die Cloud finden müssen. Zu lang die Latenzen, um schnelle Informationen von den Algorithmen zu erhalten. Entscheidend ist darum, die KI direkt an die Maschine zu bringen und dort - an der Quelle aller Daten - die nützliche Interpretation in Echtzeit durchführen zu lassen.

Wie das in der Praxis aussieht, zeigen Resolto und Festo auf der SPS IPC Drives. Dort wird eine Resolto-KI die Steuerung CPX-E-CEC und den Motorcontroller CMMT von Festo überwachen, um fehlerhafter Batterien zu detektieren. Dazu hebt ein Handling-Portal die Batterien an - währenddessen überwacht die KI die Motorströme und Positionswerte der Achse auf der Steuerung. Treten hierbei Anomalien auf, zum Beispiel wenn das Handling eine zu schwere Batterie oder ins Leere greift, erstellt das Programm eine Meldung und schickt sie über ein IoT-Gateway an die zentrale Überwachung. Bei Festo heißt sie MyDashboards, bei anderen Herstellern kann es auch das eigene Portal oder die eigene Scada-Oberfläche sein, die über eine Rest-Schnittstelle auf die interpretierten Daten der KI zugreift.

An keine Cloud gebunden

Der KI-Spezialist sieht zurzeit viele Bemühungen der großen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...