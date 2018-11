Der Ausverkauf bei Bitcoin setzt sich fort: Die Kryptowährung fiel am Montag an der Handelsplattform Bitstamp um mehr als fünf Prozent auf 5173 Dollar und damit den tiefsten Stand seit 13 Monaten. "Es herrscht die absolute Ausverkaufsstimmung am Markt", sagte Kryptodevisen-Experte Timo Emden von Emden Research.

