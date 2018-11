Köln (ots) -



Die Image-Kampagne der Initiative "Chemie im Dialog" erzielte in der jugendlichen Zielgruppe bis heute über 18,5 Millionen Views auf YouTube. Mit der siebten Staffel bringt die Agentur KNSK zusammen mit Endemol Shine Beyond ein in der Influencer-Szene ungesehenes Erzähl- und Releaseformat sowie aus TV-Serien bekannte Stilmittel an den Start.



Neu sind in dieser Staffel nicht nur das Influencer-Personal, sondern auch die übergeordnete Science-Fiction-Erzählklammer und der Release-Modus. Innerhalb einer Kreisdramaturgie sind die einzelnen Videos durch einen inhaltlichen roten Faden miteinander verbunden. Bedeutet, dass der Zuschauer an jedem Punkt starten kann und am Ende immer wieder zum Startpunkt zurückkommt. Unter dem Titel "Das sechste Element" erleben die Influencer eine drohende Alien-Invasion - und reagieren darauf höchst unterschiedlich. Ein durchgängiges Look & Feel verzahnt die Videos zusätzlich miteinander. Dennoch funktioniert jedes Abenteuer auch als Standalone, und der Einstieg in die Story ist mit jedem Video möglich. Wer die Zusammenhänge bis ins letzte Detail verstehen will, muss alle Videos ansehen.



Leistungen der chemischen Industrie sind dabei an handlungsrelevanten Stellen homogen in die Geschichte eingewoben. Die Autoren verwendeten dazu Stilmittel wie den inneren Monolog und die "Durchbrechung der vierten Wand", mit denen die Zielgruppe z.B. durch die TV-Serie "House of Cards" vertraut ist. Die Protagonisten brechen in diesen Momenten aus der fiktionalen Handlung aus und wenden sich mit Blick in die Kamera direkt an die Zuschauer.



Auch mit der Veröffentlichungsstrategie gehen KNSK und Endemol Shine Beyond neue Wege. Statt die fünf Videos konventionell über mehrere Wochen hinweg zu veröffentlichen, starteten sie gleichzeitig am 18. November um 12 Uhr. Das soll für einen besonders großen Impact in der Zielgruppe sorgen, der nachhallt und über die Kern-Followerschaft der einzelnen YouTuber hinaus wirkt.



Die Videos Nummer 34 bis 38 für DeineChemie sind in enger Zusammenarbeit mit den YouTubern Joey's Jungle, Jay & Arya, Bonnytrash, izzi und Jodie Calussi entwickelt worden. Die Zusammenarbeit der Hamburger Agentur und des Kölner Produzenten hat Tradition. Bereits die ersten drei Staffeln von DeineChemie realisierten beide Unternehmen gemeinsam.



Jan Jappsen, Account Director KNSK: "Ziel war es, mit diesem 'Big Bang' ein nachhaltiges Ausrufezeichen zu setzen, indem wir Content Marketing und Branded Entertainment auf höchstem Produktionsniveau verschmelzen und somit einen substantiellen Image-Gewinn für die Branche in der Zielgruppe erzielen."



Michael Kollatschny, Geschäftsführer Endemol Shine Beyond: "Durch den seriellen Charakter der Branded Fiction-Serie bleibt das jeweilige Video nicht nur ein Hit in der Community des jeweiligen Influencers, sondern steigert den Traffic jedes Videos und somit der Gesamtkampagne durch das Binge-Watching-Verhalten. Wir sind überzeugt, dass "Branded Fiction" zukünftig ein spannendes Thema für Marken wird und freuen uns auf zukünftige Projekte."



Über die Initiative "Chemie im Dialog" (CiD)



Die Initiative "Chemie im Dialog" ist ein Zusammenschluss von 24 Chemieunternehmen und -verbänden mit dem Ziel, die Bedeutung der Chemie und ihrer Zukunftstechnologien für unser Leben, unseren Wohlstand und den Standort Deutschland zu vermitteln.



Über KNSK



Die KNSK Werbeagentur ist eine inhabergeführte Kreativagentur und wurde 1987 gegründet. KNSK steht für integrierte, ganzheitliche Kommunikation von der Strategie bis zur Produktion. Als Teil von KNSKB+ deckt KNSK gemeinsam mit der Markenberatung KNSK brand lab und der Content-Marketing-Agentur BISSINGER[+] alle Facetten anspruchsvoller Markenkommunikation ab.



Die Agenturen haben gemeinsame Standorte in Hamburg und Essen und beschäftigen zusammen 175 Mitarbeiter. Zu den aktuellen Kunden gehören u.a. die Autostadt, Borussia Dortmund, BSH Hausgeräte, Evonik Industries, Körber, RAG Aktiengesellschaft, die SIGNAL IDUNA Gruppe, der Freistaat Thüringen, TOTAL, der Verband der Chemischen Industrie (VCI) und das ZDF.



Über Beyond



Digital Storytelling ist die DNA von Endemol Shine Beyond. ESB entwickelt und produziert digitalen Videocontent für Sender, Markenpartner oder Plattformen wie YouTube, Instagram oder Facebook. Von der ersten Idee über die Produktion bis hin zur Distribution über Social Media ist Endemol Shine Beyond die Produktionsfirma für eine digitale Zielgruppe.



Verantwortlich für das Projekt sind auf Agenturseite Account Director Jan Jappsen und Senior Copywriter Kai Winn. Executive Producer/Creative Director ist Kristian Costa-Zahn, Director Brand & Client Relations Thomas Spiller, Producer Tom Sohns und Produktionsleitung Bastian Linssen. Regie führte Matthias Bollwerk.



