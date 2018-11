Remote Proctoring ab sofort Teil des Full-Service-Angebots



Baltimore (ots/PRNewswire) - Prometric®, weltweit führender Anbieter von Zertifizierungs- und Assessment-Services, gab den Abschluss eines Mehrjahresvertrages bekannt. Im Rahmen dieses Vertrages ist Prometric der exklusive Anbieter von computergestützten und internetgestützten Testverfahren (CBT und IBT) für das Europäische Amt für Personalauswahl (EPSO).



Das EPSO ist mit der Aufgabe betraut, für 10 europäische Institute sowie mehrere Behörden der Europäischen Union (EU) eine vielfältige Gruppe gut ausgebildeter und leistungsstarker Bewerber im Arbeitsmarkt auszuwählen. Im Durchschnitt prüft das EPSO jährlich 50.000 Kandidaten in verschiedenen Auswahlverfahren zur Besetzung von Stellen in EU-Institutionen.



"Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Prometric, die uns anhand erstklassiger Auswahlprozesse in einem immer härter werdenden Konkurrenzkampf um talentierte Mitarbeiter dabei unterstützen wird, unsere Mission für diese EU-Institutionen noch besser zu erfüllen", sagt Gilles Guillard, geschäftsführender Direktor von EPSO. "Gemeinsam werden wir uns auf Initiativen konzentrieren, mit deren Hilfe das EPSO und die EU-Institutionen die richtige Person für den richtigen Job und zum richtigen Zeitpunkt finden können."



"Unsere Testexperten unterstützen schon seit über 13 Jahren das Programm und die strategischen Ziele des EPSO", sagt Garrett Sherry, Vizepräsident und Geschäftsführer für EMEA bei Prometric. "Wir sind entschlossen unsere Tradition ausgezeichneter Serviceleistungen mithilfe flexibler, zuverlässiger und innovativer Ansätze (wie z. B. Remote Proctoring) fortzusetzen und damit für das EPSO die Reichweite seines Programms, die Erfahrung der Kandidaten sowie die betriebliche Effizienz zu verbessern."



Informationen zum EPSO



Das EPSO ist für die Auswahl von Mitarbeitern für die Institutionen und Behörden der Europäischen Union zuständig, darunter das Europäische Parlament, der Rat der Europäischen Union, die Europäische Kommission, der Europäische Gerichtshof, der Rechnungshof, der Europäische Auswärtige Dienst, der Wirtschafts- und Sozialausschuss, der Ausschuss der Regionen, der Europäische Datenschutzbeauftragte und der Europäische Bürgerbeauftragte. Die einzelnen Institutionen stellen dann Mitarbeiter aus dem vom EPSO vorausgewählten Kandidatenkreis ein.



Informationen zu Prometric



Prometric liefert Testsponsoren rund um die Welt anhand von Testentwicklung und Testverwaltungslösungen, die den Standard für Qualität und Service setzen, Zertifizierungsprogramme auf dem neuesten Stand der Technik. Das Unternehmen bietet in über 180 Ländern einen umfassenden und zuverlässigen Ansatz zur Beratung, Entwicklung, Verwaltung und Implementierung von Programmen in einer integrierten, technologiefähigen Umgebung über das weltweit sicherste Testnetzwerk bzw. praktische Online-Testservices. www.prometric.com



