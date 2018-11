St. Gallen - Die Unsicherheit an den Aktienmärkten hat im Oktober spürbar zugenommen. Aktien, die innert kurzer Zeit 10% oder mehr verlieren, häufen sich. Die Angst vor einer Abschwächung der Weltwirtschaft geht um, verstärkt durch die politischen Risiken in Europa und den USA. Das ist das Umfeld, von dem der Goldpreis profitiert, müsste man meinen. Dem ist bisher aber nicht so. Der Goldpreis ist im Oktober um 3% gestiegen, liegt aber immer noch 10% unter dem Wert des Frühjahrs.

Der Goldmarkt umfasst pro Jahr rund 4'500 Tonnen und ist ein recht stabiles Gebilde. 75% davon werden durch die Goldminen aus ihrer Produktion auf den Markt gebracht. Der Rest stammt aus dem Recycling von Altgold. Auf der Nachfrageseite ist der Schmuck der wichtigste Faktor. 2'200 Tonnen Gold und damit rund 50% des Goldangebots werden zu Schmuck verarbeitet. Davon geht rund die Hälfte nach China und Indien, die dominierenden Nachfrager nach Goldschmuck. 1'250 Tonnen werden in Form von Goldbarren und Goldmünzen als Investment gekauft. Die Nachfrage nach Barren und Münzen ist über die Zeit konstant und hängt nur wenig von der Stimmung an den Finanzmärkten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...