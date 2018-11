Zürich - Die Börsen blieben in der vergangenen Woche volatil, mit einem latenten Abgabedruck, teils auch wegen dem monatlichen Optionsverfall. Etwas Hoffnung kam mit Vorverhandlungen der Chinesen mit der Trump-Regierung auf. Allerdings "gingen weiter Minen hoch", so wurde z.B. der bisherige Darling Nvidia mit nur leicht enttäuschenden Quartalszahlen 19% herunter bezahlt. Bei AMS wurde in einer Woche die Börsenkapitalisierung um weitere 32% reduziert, das Meiste davon allerdings im Vorfeld der Gewinnwarnung vom Donnerstag, da auch andere Apple-Zulieferer absackten.

Über die Woche verlor der DAX 1.6% und der EuroStoxx50 1.5%. Der SMI verzeichnete einen Rücksetzer von 1.8%. Während fünf Tagen sank der S&P 500, konnte aber mit einem freundlicheren Grundton ab Donnerstag einen "Reversal" hinlegen und den Wochenverlust auf 1.6% eingrenzen.

Der Verkaufsüberhang bei Aktien trieb die Anleger wohl in Bonds. Zudem kamen von FED-Mitgliedern eher taubenhafte Aussagen bezüglich weiterer Zinsschritte im 2019. Jedenfalls sanken die Renditen für zehnjährige Staatsanleihen in den USA von 3.19% auf 3.08%. Auch der Deutsche Bund war gesucht, wohl auch aufgrund des Streits von Italien mit Brüssel über das Staatsbudget. Die Rendite im Bund sank ein paar Basispunkte auf 0.37%. In der Schweiz glitt der Zins wieder unter die Nulllinie auf -0.03%.

Der EUR/USD markierte am Montag mit den politischen Problemen in Europa bei 1.12 ein Jahrestiefst, konnte sich danach aber wieder auf über 1.14 aufrappeln. Die kommenden Zinserhöhungen des FED erscheinen weniger klar als auch schon. Umgekehrt drehte der USD/CHF nach einem kurzen Hoch über 1.01 wieder ab und schloss die Woche knapp unter 1.00. ...

