Der Wirtschaftshistoriker Hartmut Berghoff über geschichtliche Gründe für die hohe Zahl deutscher Weltmarktführer - und ihre Ballung im Südwesten.

Herr Berghoff, das Ausland beneidet uns um unsere Weltmarktführer. Wie hat sich diese Struktur entwickelt?

Deutschland ist ein kleines Land. Für viele Unternehmer ist der Binnenmarkt zu klein, sie müssen sich deshalb auf den Export konzentrieren - und das galt bereits im 19. Jahrhundert. Um zu bestehen, produzierten die Firmen hochqualitative Produkte, die so gut waren, dass sie überall nachgefragt wurden. Und was viele nicht wissen: Viele Weltmarktführer sind aus Handwerksbetrieben hervorgegangen. Die große Prägekraft des Handwerks ist ein Spezifikum und eine Stärke Deutschlands.

Inwiefern gilt das für Weltmarktführer?

Sie sind häufig in technisch anspruchsvollen Branchen tätig. Die Grundlage für gut ausgebildete Mitarbeiter legte auch der Staat - und zwar schon vor und während der Industrialisierung. Er investierte in Gewerbeschulen für verschiedene Branchen, um den Rückstand zu England zu verkleinern. So wurden Facharbeiter und Ingenieure ...

