Kein Land bringt so viele Weltmarktführer hervor wie Deutschland. Davon profitiert die gesamte Volkswirtschaft. Doch ist das auch ein Erfolgsmodell für die Zukunft?

Es stinkt mal wieder nach Chemie. Christian-Marius Metz rümpft die Nase und sagt: "Fast alle Mitarbeiter sind in solchen Momenten genervt." Den Chef der Firma IST Metz stört die olfaktorische Belastung allerdings nicht: Wenn es bei dem Anlagenbauer müffelt, dann tüfteln seine Mitarbeiter gerade an neuen Produkten. Sie seien oft drei bis vier Jahre später marktreif, sagt Metz, 37, und sorgten für neue Aufträge: "Ein langer Atem lohnt sich." Selbst bei Gestank.

Die Systeme der Firma sorgen dafür, dass Farben, Lacke und Klebstoffe durch ultraviolettes Licht in Sekundenschnelle aushärten. IST Metz sitzt in einer Nebenstraße in Zizishausen, einem Vorort von Nürtingen im Landkreis Esslingen, 19 Kilometer südöstlich von Stuttgart. Der 3000-Seelen-Ort dürfte der Öffentlichkeit genauso unbekannt sein wie die Firma selbst. Dabei ist sie Weltmarktführer und im Alltag der Bürger sehr präsent: Mit der IST-Technologie werden etwa Lacke auf den Oberflächen von Hochglanzprospekten oder Verpackungen gehärtet oder die Oberflächen von medizinischen Kathetern bearbeitet.

Metz ist mit seiner dominierenden Marktposition vor Ort in bester Gesellschaft. Im Landkreis Esslingen sind gleich 14 Weltmarktführer zu Hause, zeigt eine Auswertung der Universität St. Gallen für die WirtschaftsWoche. Das ist deutscher Rekord. "Die Weltmarktführer sind essenziell für den Wohlstand hier in der Region", sagt Landrat Heinz Eininger, der aus seinem Büro nicht nur auf Wald und den Neckar blickt, sondern auch auf mehrere Firmenzentralen. Die Industriechampions sorgen für Arbeitsplätze, auch bei den Zulieferern, ein ganzes Netzwerk profitiert von ihnen. Die Arbeitslosenquote im Kreis liegt bei 3,1 Prozent; das definieren Ökonomen als Vollbeschäftigung. Auch wegen der Weltmarktführer lasse es sich in Esslingen, wie Landrat Eininger sagt, "sehr gut leben".

Und das gilt nicht nur im Schwabenland. In keinem anderen Staat gibt es so viele Weltmarktführer wie in Deutschland, nirgends sonst basiert der volkswirtschaftliche Erfolg so stark auf der Leistungskraft hoch spezialisierter Industriebetriebe. Und im Gegensatz zu anderen Nationen ballen sich die Top-Arbeitgeber nicht in urbanen Zentren. Sie sind dezentral, über das gesamte Bundesgebiet verteilt. Esslingen ist überall.

So vielfältig wie die Unternehmen sind auch die Definitionsversuche, was einen Weltmarktführer auszeichnet. Die strenge Auslegung der Universität St. Gallen orientiert sich an der Rechtsprechung. Sie klassifiziert eine Firma als Weltmarktführer, wenn sie weltweit die Nummer eins oder zwei ist, mindestens in drei Kontinenten präsent ist und 50 Millionen Euro jährlich umsetzt, davon wenigstens 50 Prozent im Ausland. So definiert, gibt es hierzulande 455 Champions, die für weltweit 7,16 Millionen Arbeitsplätze und einen Umsatz von fast zwei Billionen Euro stehen.

Auch Dax-Konzerne wie Adidas oder VW gehören zu den Weltmarktführern; die Hälfte machen familiengeführte Mittelständler aus. Nach Berechnungen des Instituts für Mittelstandsforschung in Bonn erwirtschaften die kleinen und mittleren Unternehmen, die zu den Champions zählen, mehr als ein Drittel des gesamten Firmenumsatzes in Deutschland. Sie beschäftigen 60 Prozent der Arbeitnehmer und steuern mehr als 50 Prozent zur Nettowertschöpfung der Wirtschaft bei.

Dass in keinem Land der Erde mehr Weltmarktführer beheimatet sind, hat vor allem historische Gründe. Anders als etwa Frankreich, war Deutschland bis Ende des 19. Jahrhunderts nicht als Nationalstaat verfasst, sondern als Ansammlung von Kleinstaaten. Weil die Binnenmärkte klein waren, mussten Unternehmer mit Wachstumsinteressen Märkte im Ausland erschließen und sich spezialisieren. Im Grunde machten Firmen, die es zum Weltmarktführer brachten, das, was der britische Nationalökonom David Ricardo (1772-1823) schon vor 200 Jahren empfahl: Sie konzentrierten sich auf die Herstellung von Gütern und Dienstleistungen, bei denen ihre Vorteile gegenüber der Konkurrenz am größten sind - die sogenannten komparativen Vorteile. Viele Weltmarktführer operieren als Spezialisten in Marktnischen; nicht selten sind sie Alleinanbieter.

Mit der Erschließung ausländischer Absatzmärkte können die Firmen Skaleneffekte erreichen, die Produktionskosten pro Stück also drücken. "Der Drang zur Internationalisierung ist in die DNA der Unternehmen übergegangen", sagt Hermann Simon. Der Unternehmensberater und Wirtschaftsprofessor hat den Begriff der Hidden Champions geprägt, jener Firmen, die global führend, aber in der Öffentlichkeit weitgehend unbekannt sind. Nach seiner Zählung sitzt knapp die Hälfte der gut 2700 heimlichen Weltmeister in Deutschland.

Ein weiterer Punkt für die verstreute Exzellenz in Deutschland: Als sich nach dem Zweiten Weltkrieg viele staatlich gelenkte Großunternehmen in den europäischen Ballungsräumen ansiedelten, ging die deutsche Wirtschaft häufig einen anderen Weg. Der ökonomische Magnet Berlin war nach der deutschen Teilung wegen seiner Insellage nicht mehr erste Wahl. "Viele ...

Den vollständigen Artikel lesen ...