Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Zum Wochenschluss hat sich die Lage an den internationalen Finanzmärkten leicht entspannt, berichten die Analysten der Helaba.Die Gespräche zwischen den USA und China zur Beilegung des Handelsstreits schienen nach letzten Aussagen des US-Präsidenten auf einem guten Weg, so die Analysten der Helaba. Der Streit der Großmächte beim Asien-Pazifik-Gipfel und ein Ende ohne gemeinsame Erklärung gebe jedoch den Zweiflern Recht. Die Anleger an den asiatischen Aktienmärkten würden sich zum Wochenbeginn auch nur sehr zögerlich aus der Deckung wagen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...