Wien (www.anleihencheck.de) - Über Großbritanniens Premierministerin Theresa May scheint sich ein Sturm zusammenzubrauen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Laut britischen Medien würden fünf ihrer Minister mit Rücktritt drohen, sollte es May nicht gelingen, Änderungen zur im Rahmen des Brexit-Abkommens verhandelten Backstop-Lösung durchzusetzen. Dieser Backstop sehe vor, dass das Vereinigte Königriech so lange Teil der Zollunion mit der EU bleibe, bis eine Lösung gefunden sei, die eine harte Grenze zwischen Irland und Nordirland verhindere. Damit könnte das Vereinigte Königreich auf Jahre an die EU gebunden bleiben. Daneben stehe weiter ein mögliches Misstrauensvotum gegen May im Raum. Bisher hätten etwa 20 Abgeordnete ihrer eigenen Partei einen Abwahlantrag gegen May als Parteivorsitzende gestellt. Um eine Abstimmung zu erreichen müssten sich weitere 28 der insgesamt 316 Abgeordneten der Konservativen Partei anschließen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...