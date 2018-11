Hannover (www.anleihencheck.de) - Deutsche Bundesanleihen zeigten am Berichtstag nur wenig Bewegung, so die Analysten der Nord LB.Auch US-Wirtschaftsdaten (u.a. Industrieproduktion) hätten keine größeren Impulse zu liefern vermocht. Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) sei leicht auf 160,65 (160,81) Zähler gesunken, die Rendite der zehnjährigen Anleihe sei im Gegenzug marginal auf 0,37% (0,36%) gestiegen. US-Anleihen seien fester in den letzten Handelstag der Woche gestartet und hätten die Kursgewinne im Laufe des Tages weiter ausgebaut. Richtungsweisende zehnjährige Staatsanleihen seien z.B. um 10/32 Punkte auf 100 14/32 Punkte gestiegen und hätten mit 3,074% rentiert. (19.11.2018/alc/a/a) ...

