Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat die Einstufung für LVMH auf "Buy" mit einem Kursziel von 365 Euro belassen. Zwar habe sich die Nachfrage der chinesischen Konsumenten nach dem Einbruch im September zuletzt wieder belebt, doch hinge vieles von Region, Preis und Marke ab, schrieb Analystin Ashley Wallace in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Deshalb sollten Anleger in der Branche sehr selektiv vorgehen. Die Expertin kürzte ihre Gewinnprognosen im Schnitt um bis zu 4 Prozent, ist aber noch vorsichtiger für Uhrenhersteller gestimmt. Bei Kering, LVMH und Moncler spiegele die aktuelle Bewertung hingegen noch nicht die Attraktivität des Geschäfts wider./tav/bek Datum der Analyse: 19.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0022 2018-11-19/11:11

ISIN: FR0000121014